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Возмездие «Гвоздики»: артиллеристы накрыли огнем «врага» на учениях в Хабаровском крае

Алена Миронова
08:35 03.03.2021
За один залповый выстрел возможность уничтожить и ликвидировать полностью базу противника - практически стопроцентная. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На 248-м общевойсковом полигоне восточного военного округа 122-мм гаубицы «Гвоздика» открыли залповый огонь по условному противнику. За ходом учений проследил корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Боевые расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» готовятся к очередному залпу. Сперва происходит заряд самого снаряда, после чего остается только снять орудие с предохранителя и, дождавшись команды, произвести выстрел.

«Самоходные артиллерийские установки работают сегодня не только одиночными выстрелами, но и наносят групповой удар по объектам противника. На расстоянии 8 километров сейчас от нас находится база предполагаемого врага - именно по ней сейчас производит выстрелы наша артиллерийская батарея», - передает корреспондент «Звезды» с места событий.

Стоит отметить, что за один такой залповый выстрел возможность уничтожить и ликвидировать полностью базу противника - практически стопроцентная. 

«Уже сейчас поступили данные, что боевая задача выполнена успешно. Вся артиллерийская батарея на 100% справилась с ней», - отметил Максим.

Немаловажную роль во всем этом событии играют наводчики, от точности прицела орудия которых зависит эффективность работы всей артиллерийской батареи.

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