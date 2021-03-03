Возмездие «Гвоздики»: артиллеристы накрыли огнем «врага» на учениях в Хабаровском крае

На 248-м общевойсковом полигоне восточного военного округа 122-мм гаубицы «Гвоздика» открыли залповый огонь по условному противнику. За ходом учений проследил корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Боевые расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» готовятся к очередному залпу. Сперва происходит заряд самого снаряда, после чего остается только снять орудие с предохранителя и, дождавшись команды, произвести выстрел.

«Самоходные артиллерийские установки работают сегодня не только одиночными выстрелами, но и наносят групповой удар по объектам противника. На расстоянии 8 километров сейчас от нас находится база предполагаемого врага - именно по ней сейчас производит выстрелы наша артиллерийская батарея», - передает корреспондент «Звезды» с места событий.

Стоит отметить, что за один такой залповый выстрел возможность уничтожить и ликвидировать полностью базу противника - практически стопроцентная.

«Уже сейчас поступили данные, что боевая задача выполнена успешно. Вся артиллерийская батарея на 100% справилась с ней», - отметил Максим.

Немаловажную роль во всем этом событии играют наводчики, от точности прицела орудия которых зависит эффективность работы всей артиллерийской батареи.