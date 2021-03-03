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Дозаправку в воздухе «убийцы субмарин» Ту-142 на высоте 6 тысяч метров сняли с борта самолета

Валентина Пескова
08:57 03.03.2021
В соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, в Ейске проходят сборы экипажей морской противолодочной авиации.
Дозаправку в воздухе «убийцы субмарин» Ту-142 на высоте 6 тысяч метров сняли с борта самолета
© Фото: ТРК "Звезда"
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На базе центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ проходят тренировки по подготовке к дозаправке самолетов топливом в воздухе.

На аэродром из пунктов постоянного базирования прибыли противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-68 Северного и Тихоокеанского флотов. Экипажи противолодочной авиации, вместе с «летающей цистерной» Ил-78 оттачивают навыки по дозаправке самолетов в воздухе в течение нескольких дней.

«Расстояние между самолетами 26 метров, и даже чуть меньше бывает. Здесь какие-то малейшие отклонения просто недопустимы и могут привести к печальным последствиям», - говорит командир экипажа самолета-заправщика Ил-78 Сергей Кузьмичев.

Зрелище в небе - абсолютно завораживающее. Сначала летающий заправщик Ил-78 выпускает шланг-конус, который готов передавать десятки тонн топлива на высоте 6000 метров. Экипаж Ту-142 - как называют этот самолет - «убийца субмарин» - должен захватить конус штангой на носовой части. И вся эта воздушная эквилибристика выполняется пилотами на скорости 500 км/час.

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