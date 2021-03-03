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100 лет авиации ЧФ: истребители и бомбардировщики уничтожили «вражеские» корабельные группы в Крыму

Виктория Косогляденко
07:34 03.03.2021
Летчики ЧФ всегда чаще всего под собой наблюдают море, лучше всех справляясь с разведкой или перехватом над акваторией, а также воздушным патрулированием территориальных вод.
100 лет авиации ЧФ: истребители и бомбардировщики уничтожили «вражеские» корабельные группы в Крыму
© Фото: ТРК "Звезда"
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У берегов Крыма истребители и фронтовые бомбардировщики разгромили  корабельные группы, подлодки и наземные объекты противника. В небо поднялись более 20 боевых машин морской авиации Черноморского флота, которая сегодня отмечает свой 100-летний юбилей.

Самолеты с аэродрома взлетают с минутным интервалом и заряженным боекомплектом. За один вылет многоцелевые СУ-30 способны уничтожить целую вражескую корабельную группу. У самолета подвесов хватит, чтобы унести 12 авиабомб за раз.

На старте и во время отрыва нужна резкость и форсаж, а вот уже в небе все - сверхплавно и синхронно. Даже при том, что все происходит на пределе скоростей. Несколько сотен километров в час - а кажется, что самолеты просто скользят по воздуху.

Для нанесения авиаударов звено уже рассредоточилось. После серии бомбовых цель на побережье, прямо у кромки воды, - уничтожена. В это время на земле - «полная боевая» готовность. Летчики отрабатывают вывод из под удара, когда нужно срочно всем покинуть аэродром. Всю технику по тревоге поднимают в небо на случай попытки противника заблокировать авиабазу и уничтожить самолеты прямо на стоянке. В воздухе - сразу весь полк.

Посадка на воду самого водоплавающего самолета во всей морской авиации - Бе-12, требует особого мастерства. Заходя на посадку ему главное - по привычке не выпустить шасси. Пилотировать «амфибию» - это как командовать летающей субмариной.

«Сухопутные летчики крайне неохотно летают над морем. Это - безориентирная местность. Грубо говоря, летишь - и вокруг одни волны и ничего больше», - говорит пилот Юрий Бондарев, который поднимался в Черное море уже более 100 раз.

Пару Ивана и Ольги Чорнобрывых связала морская авиация. Он - военный летчик на Каче, она - авиадиспетчер. Эта пара неразлучна и дома, и на службе, и на земле, и в небе. Когда Ольга слышит по рации знакомые позывные - всегда откликается первой. И сама выводит борт мужа на взлет и на посадку, а он - полностью ей доверяет.

«Я завожу на посадку по несколько бортов в день. Но когда садится супруг - и волнение, и гордость, и спокойно на душе становится», - говорит диспетчер.

Карта, которую каждый летчик держит в уме, даже если плохая видимость и очертаний внизу не разглядеть  - это зона ответственности штурмового авиаполка. Из кабины в ясную погоду летчики чаще всего под собой наблюдают море. На то они - и морская авиация. Разведка или перехват над акваторией, воздушное патрулирование территориальных вод - это задачи, с которыми лучше, чем они, не справится никто другой.

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