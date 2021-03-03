Молодые летчики Тихоокеанского флота совершили свой первый самостоятельный полет на Камчатке
Летчики вживую изучили возможности истребителей-перехватчиков МиГ-31.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В истребительной эскадрилье отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России состоялись первые самостоятельные полеты молодых летчиков высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Предварительно летчики прошли обучение в Учебном центре подготовки летного состава Минобороны РФ, сдали зачеты и выполнили контрольные полеты.
Теперь молодые летчики продолжат подготовку и изучат навыки ведения воздушного боя и несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.