В Республике Тыва начали вакцинацию участников АрМИ от коронавируса

В Республике Тыва приступили к вакцинации от коронавирусной инфекции военнослужащих, которые примут участие в Армейских международных играх-2021, а также участников Парада Победы. Для вакцинации использовался препарат «Спутник V», разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Перед вакцинацией личный состав проходит медицинский осмотр у терапевта и сдает тест на антитела к коронавирусной инфекции. Переболевшие или проявляющие признаки простуды военнослужащие в вакцинации не допускались.

В рамках АрМИ-2021 военнослужащие горного соединения Центрального военного округа будут принимать участие в соревнованиях экипажей на военной автомобильной технике «Военное ралли», а также конкурсе конных подразделений «Конный марафон».