Татьяна Шевцова отметила успехи Военной академии материально-технического обеспечения в подготовке студентов по сержантским программам

Успехи Военной академии материально-технического обеспечения в подготовке студентов отметила замминистра обороны Татьяна Шевцова на своей лекции в этом Санкт-петербургском государственном экономическом университете.

«Прошло шесть лет, и за это время на базе Военной академии материально-технического обеспечения успешно завершили обучение более 700 студентов», - сказала Шевцова.

Шевцова напомнила, что СПбГЭУ стал первым высшим учебным заведением, где была реализована подготовка студентов по программам сержантов и солдат запаса.

Замминистра обороны отметила, что такая подготовка представляет интерес и для девушек.

«И сейчас из 248 студентов СПбГЭУ 37 девушек проходят обучение по таким специальностям воинского учета, как продовольственная, вещевая служба и войсковое питание», - сказала она.

Сам проект был запущен пятого ноября 2014 года в Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге. Там готовят командиров отделений противопожарной, дорожно-комендантской, автомобильной служб, а также начальников пунктов заправки. Девушки же могут попробовать себя в специальностях начальника вещевого или продовольственного склада.

Программа обучения подразумевает двухлетнюю теорию - 9 академических часов в месяц. Практика же дается на учебном сборе, который длится месяц. Завершив обучение и сдав экзамен, студенты зачисляются в запас, уже имея звание сержанта.