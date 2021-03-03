Шевцова: военно-исторические мероприятия помогут противостоять фальсификации истории

Военно-патриотические проекты и культурные мероприятия дают возможность молодежи глубже узнать историю России и не допускать ее искажения. Об этом во время встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«Считаю, что в наше время это очень важно. Особенно сейчас, когда предпринимаются попытки по переписыванию и искажению нашей истории. К сожалению, именно молодежь становится объектом воздействия антироссийской пропаганды», - сказала она.

Замглавы военного ведомства отметила особую эрудированность студентов СПбГЭУ, их широкий кругозор и осведомленность в различных сферах жизни общества.

«Знаю, что вы с удовольствием участвуете во многих мероприятиях, в том числе международного масштаба, связанных с просветительской и военно-патриотической деятельностью - "Географический диктант", акция "Вальс Победы", "Гонка Героев", "Курсантский бросок"», - перечислила замминистра.

По словам Шевцовой, информационная политика, которая предпринимается Западом против России, направлена в первую очередь на молодежь.

«Цель сегодняшней встречи - рассказать вам о международной обстановке, о тех современных вызовах и угрозах, которые поступают и о тех мерах, которые предпринимает государство по защите национальных интересов нашей страны», - добавила она.

Минобороны реализует мероприятия, направленные на сохранение правды о Великой Отечественной войне и пресечение попыток фальсификации ее истории, подчеркнула Шевцова.