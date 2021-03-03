Из Сирии в Чечню: батальон военной полиции вернулся домой

Батальон военной полиции 42-й мотострелковой дивизии из состава 58-й армии вернулся в Чечню, на место постоянной дислокации, завершив выполнение задач в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Две сотни российских военных полицейских охраняли в Сирии важные объекты российских войск, а также обеспечивали безопасность местных жителей на освобожденных от террористов территориях. Они сопровождали колонны с гуманитарным грузом и охраняли места проведения гуманитарных акций.

Вернувшихся в Россию военных полицейских торжественно встретили сослуживцы, близки, и представители руководства Минобороны и Южного военного округа, а также местные власти и ветеранские организации. По итогам работы в Сирии военнослужащим были вручены награды.