Армия Вертолеты спешат на помощь: на Камчатке экипажи Ка-27ПС спасли «попавших в беду» пилотов Андрей Аркадьев С помощью специальной лебедки осуществлялся спуск фельдшера-спасателя и подъем людей на борт для оказания им первой медицинской помощи. © Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Летчики вертолетной эскадрильи на Камчатке провели тренировку по спасению экипажей терпящих бедствие воздушных судов, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Экипажи вертолетов Ка-27ПС в районе аэродрома Елизово действовали в ситуации, когда из-за сложного рельефа местности для эвакуации пострадавших невозможно выполнить посадку на грунт. Ка-27 - советский корабельный противолодочный вертолет. Разработан ОКБ Камова. Опытный образец вертолета «252» поднялся в воздух 8 августа 1973 года. На основе базовой машины «252» были разработаны две основные модификации для ВМФ - противолодочный вертолет Ка-27 (изделие 500) и поисково-спасательный Ка-27ПС (изделие 501), а в дальнейшем и транспортно-боевой вертолет для морской пехоты Ка-29 и гражданский многоцелевой вертолет Ка-32. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика