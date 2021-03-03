В парке «Патриот» обсудили инновационные подходы к подготовке военных кадров

В подмосковном парке «Патриот» прошел учебно-методический сбор. Его участники отметили, что темпы перевооружения армии и флота требуют инновационного подхода к подготовке кадров.

Так, офицеры в различных подразделениях уже сейчас занимаются освоением техники, которой управляют с помощью искусственного интеллекта. Военные вузы переходят на новые стандарты обучения. Они максимально учитывают современные знания и передовой опыт ведения боевых действий. В сборе участвуют руководители экзаменационных комиссий учебных заведений Министерства обороны РФ.

В конце февраля руководство парка «Патриот» совместно с спортивным комитетом Национального центра управления обороной Российской Федерации провели открытые массовые соревнования по лыжным гонкам. Забеги проводились на специально подготовленной лыжной трассе парка в непростых погодных условиях.