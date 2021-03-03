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Прикрыть колонну: мотострелки Ленобласти отбили нападение условных диверсантов

Тимур Шерзад
13:14 03.03.2021
Мехводам предстояло преодолеть ряд препятствий на штатной технике, а также отработать движение на максимальных и минимальных скоростях. Кроме того, они отточили движение при недостаточной видимости - она была создана искусственно, при помощи средств задымления. 
Прикрыть колонну: мотострелки Ленобласти отбили нападение условных диверсантов
© Фото: Минобороны России
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Мотострелки-гвардейцы ЗВО провели учения в Ленобласти, в ходе которых отбили нападение условных диверсантов на колонну бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 

Марш, в ходе которого на колонну напали условные диверсанты, проходил на полигоне Кирилловский. Первоначальной задачей было подняться по тревоге и вывести технику в назначенный район.

Мехводам предстояло преодолеть ряд препятствий на штатной технике, а также отработать движение на максимальных и минимальных скоростях. Кроме того, они отточили движение при недостаточной видимости - она была создана искусственно, при помощи средств задымления. 

Когда произошло нападение «диверсантов», военнослужащие развернулись в боевой порядок и отразили атаку. 

В учениях участвовала сотня человек и три десятка единиц техники и вооружения - включая тягачи МТЛБ-В, танки Т-72Б3 САУ «Акация» и буксируемые орудия 2Б16 «Нона-К».

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