Прикрыть колонну: мотострелки Ленобласти отбили нападение условных диверсантов

Мотострелки-гвардейцы ЗВО провели учения в Ленобласти, в ходе которых отбили нападение условных диверсантов на колонну бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Марш, в ходе которого на колонну напали условные диверсанты, проходил на полигоне Кирилловский. Первоначальной задачей было подняться по тревоге и вывести технику в назначенный район.

Мехводам предстояло преодолеть ряд препятствий на штатной технике, а также отработать движение на максимальных и минимальных скоростях. Кроме того, они отточили движение при недостаточной видимости - она была создана искусственно, при помощи средств задымления.

Когда произошло нападение «диверсантов», военнослужащие развернулись в боевой порядок и отразили атаку.

В учениях участвовала сотня человек и три десятка единиц техники и вооружения - включая тягачи МТЛБ-В, танки Т-72Б3 САУ «Акация» и буксируемые орудия 2Б16 «Нона-К».