Крейсер «Маршал Устинов» с крылатыми ракетами вышел в Баренцево море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска в Баренцево море, сообщает в среду пресс-служба Северного флота.

Экипаж корабля отработает боевую и повседневную организацию, проведет учения. Мероприятия продлятся несколько дней. Одна из задач выхода «Маршала Устинова» в Баренцево море - отработка плановых задач боевой подготовки и взаимодействия с другими кораблями и авиацией.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1 164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метра, высота - 42,5 метра, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковые установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивные бомбометные установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.