Огнеметчики под Самарой сожгли дотла легкобронированную технику «противника»: видео

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа провели учение в Самарской области, в ходе которого отработали применение огнеметов «Шмель» против легкобронированной техники «противника». В тренировке приняли участие около 600 военнослужащих и 150 единиц бронетехники.

Согласно сценарию, разведчики обнаружили «противника», приближающегося к населенному пункту. Командование приняло решение уничтожить его, используя реактивные пехотные огнеметы. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей.

Также подразделения РХБ защиты вывели бронемашины в пункты дезактивации и дегазации и обработали зараженную технику с помощью машин специальной обработки АРС-14.