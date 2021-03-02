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Снайперы ЦВО уничтожили «противника» из винтовок СВ-98 в сложных погодных условиях

Валентина Пескова
08:28 02.03.2021
При ведении огня снайперы на полигоне под Новосибирском принимали в расчет скорость ветра, которая на тот момент достигала 6-8 м/с.
Снайперы ЦВО уничтожили «противника» из винтовок СВ-98 в сложных погодных условиях
© Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа во время тактико-специальных учений, которые прошли на полигоне Шилово под Новосибирском, уничтожили живую силу и технику условного противника с помощью снайперских винтовок СВ-98. Тактические задачи стрелкам пришлось выполнять в сложных погодных условиях.

В рамках учения снайперы подразделений спецназа были заброшены в район выполнения специальных задач. Военнослужащие совершили 5-километровый марш по снежной целине, оборудовали ложные и основные позиции для стрельбы, провели зачистку заброшенного здания и при обнаружении условного противника произвели уничтожение его живой силы и техники, отметили в пресс-службе ЦВО.

Стрельба по целям велась из винтовок СВ-98 на дальности до 1000 метров без пристрельного выстрела, не выдавая своего местоположения. При ведении огня снайперы принимали в расчет скорость ветра, которая на тот момент достигала 6-8 м/с. Отработка действий сопровождалась сигналами звуковой и световой имитации.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

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