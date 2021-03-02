Военные инженеры взяли штурмом здание, захваченное «террористами» в Хабаровском крае

В Восточном военном округе на полигоне в Хабаровском крае развернулся настоящий блокбастер - военные инженеры начали штурмом брать здание с применением светошумовых гранат и взрывпакетов, с помощью которых происходит задымление. Главная задача военнослужащих - ликвидировать группу условных террористов, которые захватили строение.

В ходе штурма бойцы применяют самую разнообразную тактику. Сначала группа военных инженеров под прикрытием бронетехники блокирует противника по периметру здания. Потом бойцы штурмом берут территорию под свой контроль и оперативно ликвидируют террористов. На выполнение боевой задачи у военнослужащих ушло меньше 10 минут.

Среди военнослужащих Восточного Военного округа - и хрупкие девушки, которые успешно показывают навыки десантирования на территории противника. Утром температура воздуха на полигоне опустилась до -25 градусов, однако это никак не помешало выполнению боевых задач. Бойцы уложили парашюты, проверили снаряжение и погрузились на борт военного вертолета Ми-8.

Плановые тренировки прошли с участием парашютной системы Д-10. Десантироваться с ее помощью можно с высоты до четырех километров. При этом весит комплект 17 килограммов. В такой экипировке, в зимнем обмундировании и наперевес с автоматом Калашникова военнослужащим прекрасного пола нужно было незаметно десантироваться в тыл условного противника для выполнения специальных задач. Стоит только сказать, что с ними все девушки справились с этим на «пятерку».