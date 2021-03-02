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Перетягивание каната под водой: военные водолазы в Крыму проходят отбор на АрМИ-2021

Виктория Косогляденко
06:32 02.03.2021
К конкурсу «Глубина» военные водолазы готовятся заблаговременно, при этом каждый этап конкурса основан на реальных заданиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Перетягивание каната под водой, спринт на суше и скоростная сварка на глубине - в играх военных водолазов каждый этап основан на реальных заданиях, которые выполняют в жизни специалисты данного рода войск. Отборочные соревнования на Международные Армейские игры-2021 стартовали в Крыму, где к конкурсу «Глубина» готовятся команды всех флотов и Каспийской флотилии.

Тренировка водолазов начинается на велотренажере, когда на участника соревнований надевается тяжелый шлем для проверки того, как нужно действовать в случае при разгерметизации снаряжения, если внутрь начала попадать вода.

«В случае разгерметизации я выхожу из воды и стравливаю избытки воды», - объясняет водолаз ТОФ Сергей Щербак.

Навыки, полученные в классах на водолазных тренажерах, пригодятся потом в реальности, только уже с учетом глубины, видимости и низких температур.

На водолазном посте проходит испытание по сборке фланца. Отсюда, через радиостанцию, устанавливают связь с водолазом. Обеспечивают его там под водой и кислородом. Рядом - дежурит страхующий водолаз. Если вдруг напарник не отвечает на запросы - он тут же погружается следом.

Следующее испытание - подводное перетягивание каната. Конкурс, от которого в воде больше всего пузырей, а на пирсе в это время - громче всего кричат команды поддержки.

Все испытания подводного многоборья основаны на реальных заданиях, которые выполняют специалисты-глубоководники. Работы в затопленном отсеке подводной лодки, сварка, резка и сборка объектов под водой, а также оказание помощи аварийному водолазу.

Когда технические работы завершены, начинается этап спринтерской подготовки, которая не помешала еще ни одному водолазу. Она нужна, если подводный спецназ ловит диверсантов, выбравшихся на берег. Ну или спасает товарища, который попал в беду.

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