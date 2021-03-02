Около 200 кг взрывчатки: военные ЗВО провели подрывы льда на реке в Подмосковье для защиты от паводка

Военные инженеры гвардейской танковой армии Западного военного округа провели работы по разрушению льда на реке Иневка в Московской области для защиты близлежащих населенных пунктов от паводка.

Для устранения образовавшегося затора на изгибе реки было произведено несколько точечных подрывов льда. Всего было очищено около километра русла реки. Для работ инженеры использовали около 200 килограммов взрывчатки.

Для проведения противопаводковых мероприятий в 2021 году в гвардейской танковой армии ЗВО сформировано более десяти подрывных команд, укомплектованных военнослужащими по контракту из числа инженерно-саперных подразделений объединения.