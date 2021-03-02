Армия Паломники в Нагорном Карабахе посетили монастырь Амарас в сопровождении российских миротворцев Алексей Курильченко Российские военнослужащие обеспечили сопровождение армянских верующих из Степанакерта и обратно. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили армянских паломников в христианский монастырь Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Миротворцы сопроводили паломников из города Степанакерт в монастырь и обратно. Миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе был развернут для контроля за прекращением огня и военных действий. Российскими военнослужащими обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика