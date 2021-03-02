Паломники в Нагорном Карабахе посетили монастырь Амарас в сопровождении российских миротворцев
Российские военнослужащие обеспечили сопровождение армянских верующих из Степанакерта и обратно.
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе сопроводили армянских паломников в христианский монастырь Амарас, который находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон.
Миротворцы сопроводили паломников из города Степанакерт в монастырь и обратно.
Миротворческий контингент Российской Федерации в Нагорном Карабахе был развернут для контроля за прекращением огня и военных действий. Российскими военнослужащими обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.