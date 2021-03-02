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Военные инженеры ВВО «уничтожили боевиков» в ходе учебного штурма

Алексей Курильченко
04:19 02.03.2021
Тактико-специальное учение прошло в Хабаровском крае.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Хабаровском крае военнослужащие инженерно-штурмового подразделения соединения инженерных войск Восточного военного округа провели тактико-специальное учение. Согласно сценарию учения, «боевики» условного противника заняли здание - была поставлена задача ликвидировать группу.

В ходе штурма военнослужащие продемонстрировали навыки и тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Во время учебного боя инженеры, под прикрытием бронетранспортера, блокировали группу «террористов» в здании. В ходе штурма использовались специальные приспособления, с помощью которых удалось занять здание и уничтожить «террористов».

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, применено большое количество холостых боеприпасов, а также шумовых и дымовых гранат.

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