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Задача на уничтожение: артиллеристы ВДВ разгромили позиции условного противника в ходе учений под Рязанью

Алексей Курильченко
03:01 02.03.2021
Экипажи артиллерийских установок «уничтожили» цели на расстоянии до 12 километров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Рязанской области прошло тактико-специальное учение подразделений артиллерии гвардейского Рязанского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ. В ходе тренировки артиллеристы выполнили около 20 огневых задач. В учении принимали участие более 100 военнослужащих и 20 единиц техники.

Экипажи самоходных артиллерийских установок отработали развертывание на огневых позициях, перемещение, сбор и покидание заданных точек. Согласно сценарию учения, позиции условного противника располагались на расстоянии до 12 километров от места расположения артиллеристов.

После обнаружения пунктов управления условного противника, командир поставил задачу на «уничтожение». Также была отработана стрельба орудий прямой наводкой по бронированным целям условного противника.

Командир самоходно-артиллерийского дивизиона полка гвардии подполковник Алексей Марушкин высоко оценил подготовку своих подчиненных, отметив высокий коэффициент поражения целей и эффективность ведения огня.

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