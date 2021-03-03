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Российские пилоты показали учения на Су-34 в Сирии

Алексей Курильченко
Алексей Алексеев
00:00 03.03.2021
Даже опытным пилотам есть чему поучиться в сирийском небе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Пилоты сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ежедневно проводят тренировочные полеты в сирийском небе. Обстановка здесь отличается от российской - даже асам есть чему поучиться. В Сирию попадают только самые высококвалифицированные пилоты.

«Учиться всегда ничему не поздно, но здесь проводится не только тренировка летчиков, но и проверка сил ПВО - как оно работает по поставленной задаче, как будет осуществляться проведение», - рассказал штурман Сергей.

В ходе учений пилоты отрабатывают взаимодействие с ПВО и флотом, ведут радиотехническую разведку, сопровождают корабли в акватории Средиземного моря. После приземления самолет  заезжает в ангар, там за него берется бригада техников. Проверяют все узлы и агрегаты, дозаправляют и «птичка» снова готова подняться в воздух.  

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