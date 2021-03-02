К боевым действиям готовы: в Нижегородской области началось командно-штабное учение танкистов

Подразделения отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО приступили к масштабному командно-штабному учению. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащим предстоит отработать действия при объявленной тревоге, подготовку техники и вооружения к маршу, загрузку боекомплекта и заправку.

После этого они совершат на штатной технике марш - целью будет полигон Мулино, где военнослужащие будут сдавать нормативы по боевой и специальной подготовке.

По пути к полигону личный состав будет отражать нападения авиации «противника», двигаться через условно зараженные после «применения ОМП» участки в условиях радиоэлектронного подавления.

Всего в учении участвует более тысячи человек и около трехсот единиц вооружения и техники.