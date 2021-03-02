Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил боевое знамя Центру управления комплексной безопасности. Церемония проходила в Доме приемов Министра обороны РФ, сообщает российское военное ведомство.

Символ олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции, был вручен начальнику Центра полковнику Роману Дорохову.

Герасимов отметил, что Центр был создан пять лет назад, и на сегодняшний день он являтся эффективным инструментом в обеспечении безопасности личного состава и важных объектов ВС РФ.

«Вручаемый сегодня стяг олицетворяет собой неразрывную связь доблестной истории наших Вооруженных Сил, служит символом преданности интересам государства, высочайшего морального духа русского воинства», - сказал Герасимов.

Боевое знамя воинской части - это особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным силам РФ.