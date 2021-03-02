Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» зашел в турецкий порт Акзас-Карагач, расположенный в водах Средиземного моря. Цель захода - сугубо деловая, экипаж пополнит запасы пищи и пресной воды, и немного отдохнет от ходовой вахты. Пребывание фрегата в турецком порту продлится до 4 марта.

В своем первом дальнем походе «Касатонов» успел зайти в Алжир, Грецию и Египет - теперь к этому списку стран присоединилась и Турция. Фрегату предстоит еще несколько заходов в порты стран Средиземноморья.

Напомним, этот фрегат Северного флота покинул Североморск 30 декабря прошлого года. На данный момент он прошел 12,7 тысяч морских миль. Все находящиеся на борту «Касатонова» люди до выхода в море успели получить прививку от COVID-19 российской вакциной Гам-КОВИД-Вак.





