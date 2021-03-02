Впервые в граде на Неве: в петербургском Параде Победы примут участие бронеавтомобили «Тайфун-У»

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» первый раз поучаствуют в Параде Победы, который пройдет в майском Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Всего по Дворцовой площади в едином строю, в составе масштабного парада военной техники, пройдет четыре «Тайфуна-У».

Сейчас водители всей техники, которой суждено предстать на параде в честь 9 мая, занимаются плановыми тренировками. Им предстоит отточить навыки вождения с одинаковой скоростью, с идеальным соблюдением необходимых интервалов между машинами.