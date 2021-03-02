Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Лед тронулся: саперы взорвали 200 кг взрывчатки на реке в Подмосковье

Андрей Аркадьев
11:48 02.03.2021
Военные инженеры провели точечные подрывы и расчистили примерно километр русла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Подмосковье саперы Западного военного округа подняли на воздух тонны речного льда. Подрыв льда спасет местных жителей от паводков уже этой весной.

Затор высотой три метра образовался на реке недалеко от Наро-Фоминска. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов, военные инженеры провели точечные подрывы и расчистили примерно километр русла.

На это ушло около 200 килограммов взрывчатки. В гвардейской танковой армии намерены и дальше помогать властям в борьбе с паводками - уже сформированы десять подрывных команд из числа опытных военнослужащих инженерных войск.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:58 ОПК
Шойгу анонсировал получение Минобороны 5 новых Ил-76МД-90А в 2021 году
11:48 Армия
Видео
Лед тронулся: саперы взорвали 200 кг взрывчатки на реке в Подмосковье
11:46 В стране и мире
Видео
В Грузии начались задержания участников антиправительственного митинга
10:01 Спорт
Бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева госпитализировали с инфарктом
09:27 В стране и мире
В Совфеде оценили перспективы отдыха россиян за рубежом в этом году
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал производственные мощности завода «Авиастар-СП»
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Видео
Нутрициолог назвала самый полезный суп
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.