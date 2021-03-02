Лед тронулся: саперы взорвали 200 кг взрывчатки на реке в Подмосковье

В Подмосковье саперы Западного военного округа подняли на воздух тонны речного льда. Подрыв льда спасет местных жителей от паводков уже этой весной.

Затор высотой три метра образовался на реке недалеко от Наро-Фоминска. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов, военные инженеры провели точечные подрывы и расчистили примерно километр русла.

На это ушло около 200 килограммов взрывчатки. В гвардейской танковой армии намерены и дальше помогать властям в борьбе с паводками - уже сформированы десять подрывных команд из числа опытных военнослужащих инженерных войск.