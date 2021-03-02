Армия Шойгу проверит выполнение гособоронзаказа на ульяновском заводе «Авиастар-СП» Андрей Аркадьев Глава военного ведомства проинспектирует производственные мощности авиационного предприятия, а также проведет совещание по разработке и поставке самолетов военно-транспортной авиации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ульяновск, где проверит выполнение государственного оборонного заказа на крупнейшем в России авиастроительном предприятии «Авиастар-СП», сообщил корреспондент «Звезды». Шойгу проинспектирует производственные мощности авиационного предприятия, а также проведет совещание по разработке и поставке самолетов военно-транспортной авиации. «Авиастар» (АО «Авиастар-СП») входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации. На заводе производят транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолетов-топливозаправщики Ил-78М-90А. Также предприятие специализируется на сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского самолета МС-21, легкого транспортного самолёта Ил-112В, регионального самолета Ил-114-300. Также завод выпускал военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика