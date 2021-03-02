Армия Армейский «Дакар»: опубликованы кадры подготовки военных водителей к соревнованиям Андрей Аркадьев От водителей требуется умение маневрировать и преодолевать преграды. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Таджикистане военнослужащие 201-й военной базы готовятся к Армейским международным играм - на горном полигоне Ляур проходит отборочный этап конкурса «Военное ралли». От водителей армейских грузовиков требуется умение маневрировать и преодолевать преграды, в числе которых затяжные подъемы, крутые спуски и косогоры. На десятикилометровом маршруте с вязкими участками грунта и опасными поворотами военнослужащие отработали специальные упражнения в составе колонн: «Змейку», «Колейный мост» и «Противотанковый ров» с водой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика