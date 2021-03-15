Сровняли с землей: тяжелая артиллерия уничтожила штаб условного врага под Кемерово

В Кемеровской области тяжелая артиллерия сровняла с землей штаб условного врага, уничтожив строение «под ноль». На учения вышли расчеты 203-миллиметровых самоходных пушек «Малка». После того, как на удалении в 30 километрах дроны «Орлан-10» обнаружили цель, артиллеристы открыли по ней залповый огонь.

Запредельную точность огня военным гарантировала система Глонасс - расчетам нужно было лишь привязаться к местности и получить координаты целей.

Напомним, что «Малка» - это модернизированная версия пушки «Пион», - одного из мощнейших орудий в нашем арсенале. Самоходная артиллерийская установка предназначена для поражения особо важных объектов в глубоком тылу противника, в том числе с использованием ядерных боеприпасов.