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Морпехи Дальневосточного училища освободили захваченный условными террористами корабль

Валентина Пескова
06:57 15.03.2021
Произведя разведку, одна из штурмовых групп выполнила отвлекающий маневр «на себя», в то время как другая смогла незаметно проникнуть на корабль.  
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Курсанты факультета морской пехоты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в Амурской области освободили захваченный условными террористами корабль на реке Зея - самом большом притоке Амура.

По замыслу тренировки, группа условных террористов, скрытно пробравшись на борт небольшого боевого корабля, сумела нейтрализовать экипаж и произвести захват судна.

Осуществив разведку сложившейся обстановки, несколько штурмовых групп выдвинулись для освобождения захваченного корабля и начали заранее спланированную спецоперацию. Одна из штурмовых групп, выдвинувшись по льду реки на автомобиле в сторону захваченного корабля, выполняла отвлекающий маневр огнем «на себя», что тем самым позволило второй группе незаметно проникнуть на корабль. В ходе скоротечного боя все условные террористы были уничтожены.

Для отработки задач использовалось специальное штурмовое  снаряжение, щиты и лестницы, а для имитации боя курсанты применяли холостые боеприпасы и дымовые шашки.

В мероприятии участвовали курсанты первого курса морской пехоты. Освобождение настоящего боевого корабля в реальной учебно-боевой обстановке ими было осуществлено впервые и сразу - очень успешно.

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