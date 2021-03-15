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Десантники Тульского соединения начали масштабные военные учения в Рязанской области

Валентина Пескова
06:38 15.03.2021
Военные совершат марш на штатной технике со своей базы на аэродроме «Дягилево» и далее отработают оборонно-десантные маневры на полигоне «Дубровичи».
Десантники Тульского соединения начали масштабные военные учения в Рязанской области
© Фото: Минобороны РФ
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Парашютно-десантный полк имени Дмитрия Донского Тульского гвардейского соединения ВДВ приступил к масштабным тактическим учениям в Рязанской области с десантированием личного состава, техники и боевой стрельбой. Руководство маневрами осуществляет командир, гвардии полковник Евгений Тонких.

В ходе учения, подразделения гвардейского парашютно-десантного полка совершат марш на штатной технике со своей базы на аэродром взлета «Дягилево» в Рязанской области, где будет произведена погрузка  боевых машин десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации для последующего десантирования.

Далее более 250 десантников совершат перелет на трех самолетах Ил-76МД в район приземления «Новики» в Рязанской области. Там военнослужащие десантируются в полной экипировке с оружием и снаряжением с тремя машинами БМД-2К-АУ и отработают захват полевого аэродрома условного противника с применением боевой стрельбы парашютно-десантной роты в наступлении и уничтожением сил условного противника.

После этого, как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, на полигоне «Дубровичи» будут отработаны элементы обороны парашютно-десантного батальона со стрельбой из боевых машин десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», а также стрелкового и снайперского вооружения, и гранатометов.

Для того, чтобы помешать противнику подойти и развернуть свои резервы, из четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ штурмовым способом будет высажена рота тактического воздушного десанта. После этого на полигоне «Коломенский» отработают вопросы ведения позиционной обороны парашютно-десантным полком, где подразделения нанесут поражение «противнику» стрельбою из БМД-2К-АУ, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С», стрелкового, снайперского вооружения и гранатометов, завершив его уничтожение.

По плану учения закончатся 19 марта, после чего командование подведет итоги и проанализирует действия подразделений. Затем личный состав и техника возвратятся в пункт постоянной дислокации. В учении задействуют более 1200 военнослужащих, около 200 единиц специальных боевых машин, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

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