«Терминаторы» в воздухе: кадры совместных тренировок десантников РФ и Белоруссии

Личный состав сводного российско-белорусского подразделения приступил к тренировкам по отработке тактических действий с привлечением вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор». Тренировки проходят в рамках подготовки к активной фазе совместных российско-белорусских тактических учений, которые состоятся на текущей неделе в период с 16 по 19 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.

Военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы погрузки и десантирования посадочным способом из вертолетов, тактику действий на площадке приземления, а также действия личного состава в качестве мобильного резерва при перемещении на вертолетах в назначенные районы.

Перед началом активной фазы учений, десантникам предстоит отработать вопросы совместных действий в зоне ответственности, овладения выгодным рубежом и развертывании подвижных наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов. Проходящие российско-белорусские учения являются первыми совместными учениями стран в этом году.