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Специалисты РЭБ защитили технику от «воздушного противника» в ходе учений в Свердловской области

Светлана Головина
05:00 15.03.2021
Всего были задействованы около 600 военнослужащих и более 150 единиц специальной техники, в числе которой комплексы радиоэлектронной борьбы и около десяти самолетов Су-34.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Свердловской  области прошли  учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО). Военные совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и провели маскировку специальной техники.

После этого специалисты РЭБ отработали радиоэлектронное прикрытие собственных объектов и противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки, а также ударных дронов.

Роль разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей сыграли многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанного полка авиадивизии, дислоцированной в Челябинской области.

В ходе практических действий специалисты РЭБ ЦВО отработали обнаружение воздушных целей, классификацию и радиоэлектронное подавление их каналов управления систем наведения и навигации, а также радиоэлектронную маскировку своих полевых пунктов управления.

В учениях принимали участие около 600 военнослужащих из состава подразделений РЭБ, разведки и наземного обеспечения полетов. Также  было задействовано более 150 единиц техники, в числе которой комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолетов Су-34.

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