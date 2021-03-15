Специалисты РЭБ защитили технику от «воздушного противника» в ходе учений в Свердловской области

В Свердловской области прошли учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО). Военные совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и провели маскировку специальной техники.

После этого специалисты РЭБ отработали радиоэлектронное прикрытие собственных объектов и противодействие средствам наведения авиационных ракет, воздушной разведки, а также ударных дронов.

Роль разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей сыграли многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанного полка авиадивизии, дислоцированной в Челябинской области.

В ходе практических действий специалисты РЭБ ЦВО отработали обнаружение воздушных целей, классификацию и радиоэлектронное подавление их каналов управления систем наведения и навигации, а также радиоэлектронную маскировку своих полевых пунктов управления.

В учениях принимали участие около 600 военнослужащих из состава подразделений РЭБ, разведки и наземного обеспечения полетов. Также было задействовано более 150 единиц техники, в числе которой комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолетов Су-34.