Миротворцы РФ доставили 130 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район в Карабахе

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов седьмая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 20 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, доставила более 130 тонн груза в Кельбаджарский район (электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы).

Всего при участии российских миротворцев семью колоннами автомобильной техники было перевезено около 1300 тонн груза. Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.