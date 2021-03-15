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В России создадут нефтемусоросборщик для ВМФ

Анна Берестовая
01:54 15.03.2021
Контракт на изготовление судна был заключен в 2020 году.
В России создадут нефтемусоросборщик для ВМФ
© Фото: Then Chih Wey globallookpress
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В настоящее время в России ведется разработка нефтемусоросборщика для ВМФ. Контракт на изготовление судна был заключен еще в прошлом году. Об этом сообщил начальник службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны РФ капитан 1 ранга Сергей Епифанов.

Помимо этого, в рамках контракта будут созданы универсальное судно контроля физических полей и размагничивания, морской буксир и малый морской танкер. Оборудование для их производства, а также ряд основных систем и механизмов, будут унифицированы для общей оптимизации затрат.

На сегодняшний день, как указал Епифанов в интервью газете «Красная Звезда», судовой состав вспомогательного флота насчитывает более 400 единиц различных классов и подклассов судов. Такое количество техники «позволяет выполнять задачи по обеспечению сил флотов в полном объеме».

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