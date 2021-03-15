Летающие гиганты: стратегические ракетоносцы Ту-95МС ЦВО и воздушные танкеры Ил-78 ЗВО отработали дозаправку в воздухе
Во время вылета экипажи Ту-95МС также провели патрулирование местности и выполнили тактические пуски ракет по целям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Летчики дальней авиации провели тренировки по дозаправке в воздухе в условиях низких температур.
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС взлетели с аэродрома Энгельс в Саратовской области. В это же время из Рязанской области навстречу вылетел топливозаправщик Ил-78.
В заданном районе экипажи самолетов сблизились, и танкер пристыковал к ракетоносцу топливный шланг. Операция происходила на высоте больше шести километров, при скорости 600 километров в час.
Во время вылета экипажи Ту-95МС также провели патрулирование местности и выполнили тактические пуски ракет по целям.