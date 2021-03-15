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Из безвестия в бессмертие: останки красноармейцев, найденные на Украине, передали родственникам в Подмосковье

Андрей Аркадьев
13:31 15.03.2021
Некоторые солдаты до недавнего времени считались пропавшими без вести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Останки бойцов Красной армии, найденные во время поисковых работ на территории Украины, передали сегодня родственникам павших воинов для захоронения.

Церемония прошла на военно-мемориальном кладбище в Подмосковье. Как рассказали представители поискового движения, некоторые солдаты до недавнего времени считались пропавшими без вести.

«Несколько десятков лет, кто-то 80, кто-то чуть меньше, были пропавшими без вести. Сейчас они шагают из безвестности в бессмертие. Их имена известны, их судьбы прояснены, об этом будут знать их земляки и родственники», - сказал присутствовавший на церемонии помощник заместителя министра обороны РФ Александр Кирилин.

Всего Украина передала в начале года останки 23 бойцов.

В декабре под Самарой с почестями перезахоронили двух участников Великой Отечественной войны. Останки вместе с солдатским медальоном были обнаружены поисковиками из Смоленской области.

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