В Вооруженных силах России выбрали самую красивую девушку

Елена Толстова, проходящая службу в Ракетных войсках стратегического назначения, победила в конкурсе красоты «Мисс "Красная звезда"». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ее признали самой красивой девушкой Российской армии второй год подряд. Елена служит в Бологовском ракетном соединении. В Вооруженных силах она уже шесть лет, отметили в военном ведомстве. Кроме того, победительница конкурса красоты имеет первый разряд по легкой атлетике.

В номинации «Фотомастерство» победу одержала Кристина Калашникова. В скором времени девушки получат свидетельства о победе и подарки.

Ранее сообщалось, что победительница конкурса «Мисс Россия» 2019 года Алина Санько будет участвовать в международном конкурсе «Мисс Вселенная - 2020».