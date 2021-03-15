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Просочиться в порядки «противника»: снайперы ЦВО отработали уничтожение особо важных целей

Тимур Шерзад
12:40 15.03.2021
Мишени поражались на дистанциях вплоть до километра. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Снайперы Центрального военного округа провели учения на Рощинском полигоне в Самарской области. В его ходе были уничтожены особо важные цели - артиллерийские корректировщики условного противника. 

Учения прошли в рамках подготовки к конкурсу «Снайперский рубеж».

Снайперские пары отработали длительные, на десятки километров, переходы - в том числе и по территории условного противника. Им приходилось тихо обходить сторожевые заставы.

Достигнув удобной позиции для стрельбы, снайперы отработали поражение целей из винтовок СВД. Мишени поражались на дистанциях вплоть до километра. 

Корректировать огонь помогли комплексы разведки управления и связи «Стрелец», а также переносные ЛПР - лазерные приборы разведки. Затем военнослужащие приступили к эвакуации. Отрабатывались действия на случай внезапного появления патрулей условного противника. 

Всего в учениях приняло участие более полусотни военнослужащих.

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