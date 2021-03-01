Вакцинация военнослужащих роты почетного караула началась в Екатеринбурге

В Центральном военном округе началась вакцинация от коронавируса роты почетного караула, военнослужащие которой будут открывать парад в Екатеринбурге. К вакцинации были допущены лица, которые ранее не болели COVID-19 и на момент получения дозы препарата не имели симптомов простудных заболеваний.

Процедура проводится на добровольной основе. Перед введением первого компонента все военнослужащие прошли обязательное тестирование на наличие антител, а медицинский персонал провел с ними беседы, в которых объяснил воздействие препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека.

Второй компонент вакцины в соответствии с графиком будет введен привитым через 21 день. Кроме того, в рамках подготовки к проведению Парада Победы с личным составом парадных расчетов начались занятия по одиночной строевой подготовке.