Удар по вирусу: почти 390 тысяч российских военнослужащих привиты вакциной «Спутник V»

Более 389 тысяч военнослужащих прошли добровольную вакцинацию первым компонентом препарата «Спутник V», сообщает Минобороны РФ. За минувшие сутки в Вооруженных силах от коронавируса выздоровели больше 40 человек.

Общее число излечившихся составило 31 729 человек. В стационарах Минобороны сейчас находится 551 пациент из числа военнослужащих. Квалифицированную помощь в госпиталях ведомства получает и гражданское население.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана центром имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.