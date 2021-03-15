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«Ураганы» обрушились на «террористов» в Забайкалье

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
10:40 15.03.2021
Одним залпом удалось ликвидировать командный пункт, бронетехнику и весь личный состав условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Восточном военном округе сразу на нескольких площадках проходят учения. На полигоне Цугол в Забайкальском крае расчеты гаубиц и систем залпового огня «Ураган» показывают навыки уничтожения базы террористов.

На полигоне Борзя-Новая командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко оценил состояние новой трассы, подготовленной к окружному этапу соревнований «Танковый биатлон». Полосу препятствий почти из десятка различных элементов успешно прошли несколько экипажей на скорость. Всего в учениях приняли участие 300 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

В Амурской области тренируются курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища. Морские пехотинцы освободили военный корабль от группы условных террористов. По легенде, силы противника пробрались на борт, устранили экипаж и захватили судно. Задача морпехов - не дать террористам угнать военный корабль, и уничтожить врага.

Военнослужащие действовали дерзко и жестко. Одна из двух штурмовых групп выполнила отвлекающий маневр - выехала на лед реки на автомобиле и вызвала огонь противника на себя. В этот момент вторая штурмовая группа незаметно проникла на корабль и вступила в схватку с террористами.

Во время перестрелки военнослужащие уничтожили боевиков без потери личного состава. Для дезориентации противника использовались дымовые шашки, щиты и лестницы. Для курсантов это были первые масштабные учения в условиях боевой обстановки. По словам руководства, военнослужащие успешно провели эту операцию.

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