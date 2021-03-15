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Шойгу поздравил с 70-летием со дня создания ГУМВС

Светлана Головина
00:00 15.03.2021
Министр отметил, что за это время сотрудники внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны и способствовали формированию ее положительного имиджа на международной арене.
Шойгу поздравил с 70-летием со дня создания ГУМВС
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, командование и личный состав Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны (ГУМВС) с 70-летием со дня образования.  Обращение было опубликовано в газете «Красная Звезда».

«За долгую историю сотрудники внесли весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствовали формированию положительного имиджа России на международной арене, надежно отстаивали интересы нашей Родины за рубежом», - отметил министр.

Шойгу акцентировал, что благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду личного состава ГУМВС эффективно реализуется политика в области военного и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями. Кроме того, осуществляется подготовка проектов международных договоров по контролю над вооружениями, укреплению мер доверия, нераспространению оружия массового поражения, на должном уровне ведется работа по поддержанию официальных связей с оборонными ведомствами иностранных государств, организуется военно-техническое сопровождение поставок партнерам продукции военного назначения и деятельность заграничных представительств Минобороны России.

Особую благодарность министр выразил ветеранам, которые делятся опытом с молодыми офицерами, за счет чего удается «сохранить неразрывную связь поколений».

«Убежден, что личный состав ГУМВС будет достойно продолжать лучшие традиции своих предшественников и эффективно решать ответственные задачи международного военного сотрудничества», - добавил Шойгу.

Также глава Минобороны пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.

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