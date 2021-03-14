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В САР зафиксировали 31 обстрел за сутки со стороны террористов

Виктория Ивашечкина
22:00 14.03.2021
При этом обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
В САР зафиксировали 31 обстрел за сутки со стороны террористов
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается работа, которая направлена на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

По последним данным, в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 29 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 13 обстрелов, в провинции Латакия – 11 обстрелов, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Хама – 5 обстрелов.

За последние сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон было проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Деръа-Аль-Баляд провинции Деръа и Даббана провинции Хасеке, в ходе которых населению выдано 1190 продовольственных наборов общим весом 9 тонн.

C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2762 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,8 тыс. тонн.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Авшария и Каракозак. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до Хак-Эль-Сура и обратно.

Подразделениями российской военной полиции также продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 205 автомобилей и 423 человек.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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