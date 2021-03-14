Бомбовые удары по наземным и морским целям: учения морской авиации Балтфлота прошли под Калининградом

В Калининградской области морская авиация Балтийского флота отработала бомбовые удары по наземным и морским целям в рамках плановой боевой подготовки.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание авиационными бомбами П-50Т по полноразмерным мишеням, которые имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Задачи отрабатывались на высотах от 500 метров до 1 километра. Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.