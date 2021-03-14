Российские военнослужащие в Таджикистане отметили Масленицу

В военных городках Душанбе и Бохтар по старым русским обычаям отметили Масленицу военнослужащие и их семьи 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Более 3,5 тысяч российских военнослужащих и членов их семей приняли участие в праздничных гуляниях с блинами, песнями и народными забавами. Гости участвовали в шуточных конкурсах ив конкурсе по приготовлению блинов. Победителям были вручены ценные подарки и грамоты от командира 201-й военной базы.

Завершился праздник сожжением чучела Масленицы. Без вкусных блинов и подарков никто не ушел.