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Воздушные «войны»: кадры подготовки офицеров ВКС РФ в Военной академии в Твери

Павел Ремнев
Иван Линдеманн
10:50 14.03.2021
Знания и навыки, которые дают преподаватели Тверской академии, действительно уникальны. Наверное,  поэтому здесь столько иностранных офицеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери воздушные «войны» ведутся практически ежедневно. Так там куются кадры для ВКС России.

«На этом мониторе мы видим зоны действия наших радиолокационных станций. Видно, что они полностью перекрывают всю зону вокруг нашей страны. Сейчас отрабатывается учебная ситуация. Часть РЛС на западе - красного цвета, они не отвечают, вероятно уничтожены», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Фиолетовые отметки означают, что вражеская авиация приближается к столице. В бой вступает очередной командный пункт. Он координирует работу авиации и частей зенитно-ракетных войск.

«Противник наносил удар с северо-западного направления по объектам в районе Москвы,  части, находящиеся вокруг города, отражали удар, использовалась истребительная авиация для уничтожения тактической авиации противника  и части подразделения ЗРВ-  для уничтожения района крылатых ракет большой дальности», - отметил старший преподаватель кафедры оперативного искусства Военной академии  ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова Евгений Сбродов.

В обстановке, максимально приближенной к боевой,  работают слушатели Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери. В современной войне, исход которой решается в основном в небе и космосе, от действий этих офицеров будет зависеть результат взаимодействия видов и родов войск.

Знания и навыки, которые дают преподаватели Тверской академии, действительно уникальны. Наверное,  поэтому здесь столько иностранных офицеров. В спортзале - слушатели и курсанты из стран Азии и Африки.

«Здесь учиться престижно, потому что в России есть специальность, которой у нас нет в Бурунди», - рассказал слушатель из Бурунди Иракозе Бени Эспуар.

Преподаватели не только занятия ведут, но и придумывают, например, как бороться с дронами второго поколения.

«Видно, что маршрут пролета пролегает под зонами обзора. То есть система  нам позволяет выявить область, которая позволяет  построить маршрут под зонами. Для этого в последующем мы и поставим здесь средства обнаружения, и возможности пролета под зонами у беспилотного летательного аппарата уже не будет», - отметил преподаватель Военной академии  ВКО им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова Михаил Ищенко.

Помогает и искусственный интеллект. Обученная нейронная сеть обрабатывает огромный массив данных и строит трехмерную карту местности. И таких инновационных разработок здесь целое фойе. В Военной академии не только готовят квалифицированных офицеров, но и ведут постоянную работу над тем, как усилить нашу Воздушно-космическую оборону .

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