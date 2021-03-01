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В Нагорном Карабахе возведены четыре блочно-модульных городка для российских миротворцев

Алексей Курильченко
03:13 01.03.2021
Постройки обеспечивают все условия для комфортного проживания военнослужащих.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В населенных пунктах Степанакерт и Мартуни специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России возведены и введены в эксплуатацию еще четыре блочно-модульных городка для российских миротворцев.

Это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения, включая электроснабжение, автономное отопление, санузлы и водоснабжение. Места проживания военнослужащих оборудованы необходимой мебелью и бытовой техникой. Подобные городки позволяют миротворцам отказаться от использования полевых пунктов.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Представители МТО отметили, что все городки построены с соблюдением всех требований ГОСТ и технических условий, они соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск. Всего на территории Нагорного Карабаха на данный момент расположено восемь таких городков.

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