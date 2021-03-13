На защите мира: миротворцы РФ обезвредили более 25 тысяч боеприпасов в Карабахе

С начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, российскими саперами обнаружено и уничтожено 25 173 взрывоопасных предмета. Обследовано 1586 зданий и строений, проверено свыше 500 километров автодорог. Об этом рассказал представитель Российского миротворческого контингента в регионе Дмитрий Перепелкин.

Кроме того, российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Карабаха. С пятого марта организовано прохождение восемнадцати автомобильных колонн ВС Азербайджана: четырнадцати через Лачинский коридор в северном и южном направлении и четырех колонн по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар, отметил Перепелкин.

Миротворцы РФ обеспечивают безопасность гуманитарных акций. Так седьмого марта, военнослужащие сопроводили паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк и Амарас. Также обеспечена безопасность проведения двух гуманитарных акций Международного Комитета Красного Креста в Степанакерте.

Группами Центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с МККК, с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск и передача тел погибших военнослужащих.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.