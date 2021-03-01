Хирургическая точность: расчеты ОТРК «Искандер» уничтожили ключевые пункты условного противника в горах Северного Кавказа

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения, в ходе которых «уничтожили» важные объекты условного противника в горах Северного Кавказа.

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В рамках тренировки подразделения совершили марш на полигон Серноводский. Машины успешно преодолели пересеченную местность с естественными препятствиями и условно зараженные районы. Экипажи также продемонстрировали свои навыки маневрирования в ограниченном пространстве.

© Минобороны РФ

После марша ракетчики выполнили развертывание комплексов, отработали задачи по проверке работоспособности систем и выполнили перегрузку ракет на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин. После получения координат целей, расчеты успешно «уничтожили» командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив электронные пуски крылатых ракет.

© Минобороны РФ

Также были отработаны задачи по многократной смене стартовых позиций, отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника и маскировке пусковых установок от современных средств разведки. Всего в учении приняли участие около 50 единиц техники.